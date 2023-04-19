19.04.2023 15:14 Василь Голосний

Парк Перемоги в Харкові оживає (фоторепортаж)

Парк Перемоги - це ідеальне місце для прогулянок з родиною та друзями, а також для тих, хто любить спорт та активний відпочинок.

Навесні, коли природа прокидається від зимової сплячки, парк Перемоги набуває особливого чарівного настрою та стає одним з найбільш привабливих місць для відпочинку в Харкові.

Крім того, на Великдень освітяни та жителі Салтівського району на асфальті зобразили величезну писанку. Вона не була обділена увагою представниками Національного реєстру рекордів України, адже намальована писанка є найбільшою в країні.

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