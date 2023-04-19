Парк Перемоги в Харкові оживає (фоторепортаж)

Парк Перемоги - це ідеальне місце для прогулянок з родиною та друзями, а також для тих, хто любить спорт та активний відпочинок.
Навесні, коли природа прокидається від зимової сплячки, парк Перемоги набуває особливого чарівного настрою та стає одним з найбільш привабливих місць для відпочинку в Харкові.
Крім того, на Великдень освітяни та жителі Салтівського району на асфальті зобразили величезну писанку. Вона не була обділена увагою представниками Національного реєстру рекордів України, адже намальована писанка є найбільшою в країні.
День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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