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19.04.2023  15:14   Василь Голосний

Парк Перемоги в Харкові оживає (фоторепортаж)

Парк Перемоги - це ідеальне місце для прогулянок з родиною та друзями, а також для тих, хто любить спорт та активний відпочинок.

Фото парку Перемоги в Харкові

Навесні, коли природа прокидається від зимової сплячки, парк Перемоги набуває особливого чарівного настрою та стає одним з найбільш привабливих місць для відпочинку в Харкові.

Крім того, на Великдень освітяни та жителі Салтівського району на асфальті зобразили величезну писанку. Вона не була обділена увагою представниками Національного реєстру рекордів України, адже намальована писанка є найбільшою в країні.

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Тэги:  парк перемоги, фоторепортаж
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