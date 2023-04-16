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16.04.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Символ Перемоги та Незламності: на Салтівці фарбами створили величезну писанку (фото)

Освітяни та жителі Салтівського району 16 квітня на асфальті зобразили величезну писанку. Про це повідомляє кореспондент РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
Ідея створення писанки належить освітянам Салтівского району. Ескіз малюнка розроблявся упродовж певного часу вчителем малювання однієї з харківських шкіл. Підготовчий нарис створювався за допомогою комп'ютерних програм. В основу роботи лягла українська символіка, відображено силу народу та його незламність.
 
До втілення у життя художнього твору, крім педагогів, приєдналися і жителі району міста. Вони об'єднались з працівниками освіти та перенесли за допомогою фарб на асфальт ескіз писанки.
 
На заході був присутній і Харківський міський голова Ігор Терехов, який зазначив, що ця робота є символом Перемоги України, добра та миру.
 
Не була обділена увагою писанка представниками Національного реєстру рекордів України, адже намальована писанка є найбільшою в країні. Її довжина становить 23 метри, ширина - 17, а розташувалася вона на території 356 квадратних метрів на території одного з парків Салтівського району.

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Тэги:  харків, малюнок, ігор терехов, писанка
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