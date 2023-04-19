19.04.2023 14:00 Дмитро Колонєй

У Харкові відправили за грати прихільницю ворога, яка була старостою при окупантах

У Харкові прокурори довели провину жінки, яку працювала на загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 49-річна мешканка смт Шевченкове Куп’янського району перейшла на бік ворога:

у червні 2022 року добровільно обійняла псевдопосаду «помічника начальника управління (сільського) Шевченківського територіального управління» у так званій «ТЦА Куп’янського району Харківської області. Фактично вона була призначена «старостою» села Старовірівка;

координувала роботу між структурними підрозділами окупаційної адміністрації;

обробляла інформацію та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного, економічного та гуманітарного характеру.

После деоккупації пгт Шевченкове жінка була затримана, під час суду внной себе не визнала.

Київським райсудом Харкова жінку відправили за грати на 9 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевому самоврядуванні та правоохоронних органах України терміном 14 років з конфіскацією всього права власності на користь держави.

Триває строк для апеляційного оскарження вироку.



