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19.04.2023  13:36   Рита Парфенова

На Харківщині поліція викрила браконьєрів-рибалок (фото)

Збитки державі через незаконний вилов риби оцінюються у понад півмільйона гривень.

поліція викрила чоловіків, які займалися незаконним виловом риби

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, браконьєрів виявили 18 квітня на березі річки Сіверський Донець в селі Бугаївка.

Двоє чоловіків займалися незаконним рибним промислом. На місці події слідчо-оперативна група задокументувала факт браконьєрства та вилучила рибальські сітки, різні види риби загальною кількістю 306 одиниць.

Загальний збиток, заподіяний Вовчанській громаді внаслідок незаконного знищення водних біоресурсів, становить 547 тисяч гривень.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бізнесмени з Харківщини розводили рибу у промислових масштабах у незареєстрованому водоймищі.

 

поліція викрила чоловіків, які займалися незаконним виловом риби

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  браконьєр, риба, харків
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