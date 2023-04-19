Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 квітня

Співробітники лабораторного центру повідомили про рівень небезпечного радіаційного фону в місті та області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 19 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,12 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,11 – 0,16 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 18 квітня.
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День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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