01.12.2023 19:31 Дмитро Колонєй

На Харківщині браконьєри погубили риби на десятки тисяч гривень

Зловмисників на Харківщині допомогли спіймати місцеві мешканці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 30 листопада 2023 року до правоохоронців звернувся місцевий житель із іномацією, що на Забродівському водосховищі Богодухіва двоє невідомих на човні виловлюють рибу.

На місце працівники групи реагування патрульної поліції виявили, що 60 та 61-річні мешканці Богодухова сіткою незаконно виловили близько 55 кілограмів риби на загальну суму 50 тисяч гривень.

Дізнавачі відкрили кримінальну справу про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Бракньєрам загрожує до 3 років обмеження волі.