01.12.2023 20:22 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращіх працівників прокуратури (фото)

Урочистий захід у Харкові відбувся з нагоди професійного свята правохоронців.



Ігор Терехов відзначив кращіх працівників прокуратури (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов 1 грудня 2023 року, взяв участь в урочистостях до Дня працівників прокуратури.

Міский голова відзначив правоохоронців нагородами та подякував їм за оперативне розслідування злочинів окупантів проти мирних українців.

«Ви обрали важку професію. І до війни вона була непростою, а зараз - і поготів. Бо сьогодні ви робите дуже важливу справу. Коли я приїжджаю на місця прильотів, то завжди бачу працівників прокуратури поряд з нашими команальниками, рятувальниками. Ви - в епіцентрі подій і фіксуєте все, що накоїв російський агресор. За це я вам дуже вдячний», - зазначив Ігор Терехов.