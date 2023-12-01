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01.12.2023  20:22   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращіх працівників прокуратури (фото)

Урочистий захід у Харкові відбувся з нагоди професійного свята правохоронців.


Ігор Терехов відзначив кращіх працівників прокуратури (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов 1 грудня 2023 року, взяв участь в урочистостях до Дня працівників прокуратури.
 
Міский голова відзначив правоохоронців нагородами та подякував їм за оперативне розслідування злочинів окупантів проти мирних українців.
 
«Ви обрали важку професію. І до війни вона була непростою, а зараз - і поготів. Бо сьогодні ви робите дуже важливу справу. Коли я приїжджаю на місця прильотів, то завжди бачу працівників прокуратури поряд з нашими команальниками, рятувальниками. Ви - в епіцентрі подій і фіксуєте все, що накоїв російський агресор. За це я вам дуже вдячний», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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