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01.12.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо пишні та смачні смажені пиріжки

Поради щодо приготування, рецепти тесту та начинок смажених пиріжків.


Готуємо пишні та смачні смажені пиріжки
Як пише РЕДПОСТ, для того, щоб смажені пиріжки вийшли пишними, смачними і не пригоріли, варто врахувати низку моментів.

Посуд

  • Необхідно вибрати відповідну сковорідку, у якої не лише товсте дно, а й об'ємні стінки.

Олія

  • Олія має бути якісною та позбавленою сторонніх присмаків та ароматів.

Борошно

  • Борошно, що використовується для приготування пиріжків, потрібно обов'язково пропустити через сито, що надає борошну пухкості. Це означає, що готова страва вийде набагато пишніше.
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Тісто

Продукти:

 
  • 500 гр.борошна пшеничного (+/- 2-3 ст. л.);
  • 350 мл молока;
  • 1 пачка сухих дріжджів;
  • 2-2,5 ст. л. рослинного масла;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2/3 ч. л. солі.
 

Покроковий рецепт приготування

Як приготувати пишні та смачні смажені пиріжки

  • Підігріти молоко до кімнатної температури
  • Вилити в глибоку миску
  • Додаємо дріжджі, цукор та сіль.
  • Все перемішати.
  • Додати олію
  • Просіяти борошно.
  • Додавати борошно в 3-4 етапи, а перемішувати тісто спочатку ложкою, а потім місити руками, щоб воно вийшло пружним.
  • По готовності покладіть тісто в поліетиленовий пакет і заберіть у холодильник на 1,5-2 години.
  • В цей час можна зайнятися начинкою.
  • Вийняти тісто,
  • Поділити тісто на рівні частини
  • Ділити тісто на порції і формувати кульки, викладаючи їх у певному порядку, наприклад, у рядок зверху вниз.
  • Коли справа дійде до розкочування їх у коржик, брати найвищу порцію і рухатиметься від неї вниз, тобто починати з тієї кульки, яка була викладена першою.
  • Першим при жарцы викласти той пиріжок, який був сформований першим. потім другий і так далі.

Начинка

Як приготувати пишні та смачні смажені пиріжки
 
Начинка у пиріжки виключно справа смаку. Насамперед це класика пиріжків: з капустою, з картоплею та смаженою цибулею та/або грибами, грибна начинка або зелена цибуля з яйцем, яблука, вишня та сир. Можна приправити тушковану молоду капусту соєвим соусом, гострим перцем та свіжим імбиром. Не забувати про спеції та приправи.
  • У начинку з яєць і зеленої цибулі можна додати більше будь-якої зелені. Начинка дуже виграє, якщо залити цибулю, перемішану з яйцями, гарячим розтопленим вершковим маслом. Зелень зменшиться в обсязі, начинка стане компактнішою та зручнішою в роботі. І більше чорного перцю.
  • Начинка з обсмажених грибів стане ароматнішою, якщо додати до неї трохи перемелених на порошок сухих білих грибів або шиїтаке. Не забути приправити грибну начинку чебрецем або орегано.
  • У картопляну начинку добре додати обсмажений бекон і, можливо, цибулю, пасеровану в жирі від цього бекону.
  • Швидко обсмажені та нарізані шматочками курячі потрошки теж відмінно поєднуються з картоплею.Можна зробити картопляну начинку легше, замінивши смажену цибулю свіжою зеленою або додавши побільше різної зелені. Часта проблема - пиріжки з картоплею лопаються збоку. Це говорить про те, що начинка занадто волога, при випіканні утворюється багато пари, яка прориває тісто. Спробуйте запікати картоплю чи відварювати на пару не у воді.
  • Припущена на вершковому маслі терта молода морква, змішана з дрібно нарізаним кропом, - ще одна прекрасна, але забута начинка для дріжджових пиріжків.
  • Незвичайна, але дуже смачна начинка виходить із бланшованого та злегка підсолодженого щавлю. Можна змішати її з сиром або адигейським сиром. У будь-якому випадку начинку потрібно позбавити зайвої рідини будь-яким доступним способом: припустити, згасити, засипати сіллю або цукром і дочекатися, коли стіче сік.
 

Процес смаження

 

  1. Спочатку прогрівати сковорідку з маслом на максимальному вогні. Коли температура стане придатною, можна знижувати інтенсивність полум'я та почати готувати пиріжки.
  2. Дочекатися, поки скоринка "схопиться". Після цього пиріжки можна перевернути на інший бік. За процес смаження проводити процедуру можна кілька разів. Завдяки цьому вони однозначно не згорять.
  3. Ближче до кінця готування можна ще раз зменшити вогонь і використовувати кришку. Якщо готувати пиріжки таким чином, то вони вийдуть добре просмаженими та смачними.
 

Що робити після обсмаження

 
  • Обсмажену страву покласти на посуд, який заздалегідь був вистелений серветкою - щоб забрати з страви зайвий жир. На смак пиріжків ця нехитра процедура позначиться позитивно.
 
 
Тэги:  рецепт, пиріжки, смаження, поради, секрети
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