Готуємо пишні та смачні смажені пиріжки

Начинка

Начинка у пиріжки виключно справа смаку. Насамперед це класика пиріжків: з капустою, з картоплею та смаженою цибулею та/або грибами, грибна начинка або зелена цибуля з яйцем, яблука, вишня та сир. Можна приправити тушковану молоду капусту соєвим соусом, гострим перцем та свіжим імбиром. Не забувати про спеції та приправи.