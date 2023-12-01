01.12.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо пишні та смачні смажені пиріжки
Поради щодо приготування, рецепти тесту та начинок смажених пиріжків.
Готуємо пишні та смачні смажені пиріжки
Як пише РЕДПОСТ
, для того, щоб смажені пиріжки вийшли пишними, смачними і не пригоріли, варто врахувати низку моментів.
Посуд
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Необхідно вибрати відповідну сковорідку, у якої не лише товсте дно, а й об'ємні стінки.
Олія
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Олія має бути якісною та позбавленою сторонніх присмаків та ароматів.
Борошно
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Борошно, що використовується для приготування пиріжків, потрібно обов'язково пропустити через сито, що надає борошну пухкості. Це означає, що готова страва вийде набагато пишніше.
Тісто
Продукти:
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500 гр.борошна пшеничного (+/- 2-3 ст. л.);
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350 мл молока;
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1 пачка сухих дріжджів;
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2-2,5 ст. л. рослинного масла;
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1 ст. л. цукру;
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2/3 ч. л. солі.
Покроковий рецепт приготування
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Підігріти молоко до кімнатної температури
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Вилити в глибоку миску
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Додаємо дріжджі, цукор та сіль.
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Все перемішати.
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Додати олію
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Просіяти борошно.
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Додавати борошно в 3-4 етапи, а перемішувати тісто спочатку ложкою, а потім місити руками, щоб воно вийшло пружним.
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По готовності покладіть тісто в поліетиленовий пакет і заберіть у холодильник на 1,5-2 години.
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В цей час можна зайнятися начинкою.
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Вийняти тісто,
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Поділити тісто на рівні частини
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Ділити тісто на порції і формувати кульки, викладаючи їх у певному порядку, наприклад, у рядок зверху вниз.
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Коли справа дійде до розкочування їх у коржик, брати найвищу порцію і рухатиметься від неї вниз, тобто починати з тієї кульки, яка була викладена першою.
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Першим при жарцы викласти той пиріжок, який був сформований першим. потім другий і так далі.
Начинка
Начинка у пиріжки виключно справа смаку. Насамперед це класика пиріжків: з капустою, з картоплею та смаженою цибулею та/або грибами, грибна начинка або зелена цибуля з яйцем, яблука, вишня та сир. Можна приправити тушковану молоду капусту соєвим соусом, гострим перцем та свіжим імбиром. Не забувати про спеції та приправи.
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У начинку з яєць і зеленої цибулі можна додати більше будь-якої зелені. Начинка дуже виграє, якщо залити цибулю, перемішану з яйцями, гарячим розтопленим вершковим маслом. Зелень зменшиться в обсязі, начинка стане компактнішою та зручнішою в роботі. І більше чорного перцю.
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Начинка з обсмажених грибів стане ароматнішою, якщо додати до неї трохи перемелених на порошок сухих білих грибів або шиїтаке. Не забути приправити грибну начинку чебрецем або орегано.
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У картопляну начинку добре додати обсмажений бекон і, можливо, цибулю, пасеровану в жирі від цього бекону.
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Швидко обсмажені та нарізані шматочками курячі потрошки теж відмінно поєднуються з картоплею.Можна зробити картопляну начинку легше, замінивши смажену цибулю свіжою зеленою або додавши побільше різної зелені. Часта проблема - пиріжки з картоплею лопаються збоку. Це говорить про те, що начинка занадто волога, при випіканні утворюється багато пари, яка прориває тісто. Спробуйте запікати картоплю чи відварювати на пару не у воді.
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Припущена на вершковому маслі терта молода морква, змішана з дрібно нарізаним кропом, - ще одна прекрасна, але забута начинка для дріжджових пиріжків.
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Незвичайна, але дуже смачна начинка виходить із бланшованого та злегка підсолодженого щавлю. Можна змішати її з сиром або адигейським сиром. У будь-якому випадку начинку потрібно позбавити зайвої рідини будь-яким доступним способом: припустити, згасити, засипати сіллю або цукром і дочекатися, коли стіче сік.
Процес смаження
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Спочатку прогрівати сковорідку з маслом на максимальному вогні. Коли температура стане придатною, можна знижувати інтенсивність полум'я та почати готувати пиріжки.
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Дочекатися, поки скоринка "схопиться". Після цього пиріжки можна перевернути на інший бік. За процес смаження проводити процедуру можна кілька разів. Завдяки цьому вони однозначно не згорять.
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Ближче до кінця готування можна ще раз зменшити вогонь і використовувати кришку. Якщо готувати пиріжки таким чином, то вони вийдуть добре просмаженими та смачними.
Що робити після обсмаження
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Обсмажену страву покласти на посуд, який заздалегідь був вистелений серветкою - щоб забрати з страви зайвий жир. На смак пиріжків ця нехитра процедура позначиться позитивно.
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