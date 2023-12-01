Вечірній Харків у перший день зими (фото)

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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоції можуть перехльостувати через край. Тому шопінг може вилитися в масу безглуздих витрат, а вечірка затягтися до ранку.

Прогноз погоди у Харкові на 1 грудня Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде сильний дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися.