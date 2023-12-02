Прогноз погоди у Харкові на 2 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері дрібний сніг, який йтиме майже весь день, припиниться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 грудня очікується хмарна погода. Невеликі опади. На дорогах ожеледиця.
Протягом доби 2 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 - 500 м.
Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря: протягом доби 0 - 2° морозу.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері дрібний сніг, який йтиме майже весь день, припиниться.
На початку грудня художники-аніматори, в професіях яких є приставка -D, відзначають професійні свята.
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