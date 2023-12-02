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02.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері дрібний сніг, який йтиме майже весь день, припиниться.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 грудня очікується хмарна погода. Невеликі опади. На дорогах ожеледиця.

Протягом доби 2 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 - 500 м.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: протягом доби 0 - 2° морозу.

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Народні прикмети

  • У давнину казали: “Заметіль дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє”.
  • Майбутню погоду визначали завдяки птахам: якщо до цього дня вони прилетять з півночі – це ознака ранніх холодів.
  • Сніговий день з сильним вітром віщує затяжну зиму та холодну весну.
  • Ясне небо обіцяє морози найближчим часом, а хмарність віщує відлигу.
  • Вечірнє небо рожеве, навіть багряне – буде снігопад.
  • Сильний вітер та сніг весь день віщують довгу зиму та холодну весну.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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