02.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері дрібний сніг, який йтиме майже весь день, припиниться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 грудня очікується хмарна погода. Невеликі опади. На дорогах ожеледиця.

Протягом доби 2 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 - 500 м.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: протягом доби 0 - 2° морозу.

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