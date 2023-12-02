02.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 2 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо з самого ранку з вух Овна почне йти пара, не лякайтеся – це надлишок енергії. Активність Овна в цей день буде така висока, що він зможе якщо і не згорнути гори, то хоча б не залишати недороблених справ. У Овна на весь зріст прокинеться ще одна непотрібна якість: рішучість у думках і вчинках. А ось тактовність цього дня, навпаки, міцно засне.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Обставини щоразу підганятимуть і поспішають Тельця. Весь день обіцяє пройти у різноманітних турботах та турботах. Втім, здебільшого клопіт обіцяє бути позитивним, і зусилля Тельця не пропадуть марно. А ось щодо того, щоб розслабитися та зайнятися собою – такий шанс Тельцю випаде лише ближче до вечора.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ніщо не виходитиме у Близнюків краще, ніж питання, пов'язані з організацією та плануванням. Плани, складені цього дня, відрізнятимуться простотою та ефективністю. Жодна деталь не вислизне від уваги Близнюків! Єдине, чого їм слід уникати, то це зайвої прискіпливості. Навіть невелика недбалість може викликати у Близнюків якщо і не бурю, то як мінімум бажання побурчати.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак страждатиме не так від нестачі дипломатичності, як від повної її відсутності. У його судженнях постійно прослизатиме нещадна різкість. І неважливо, що критична думка Рака буде обґрунтована, а слова переконливі. Про самолюбство оточуючих забувати таки теж не варто, інакше день може пройти в нескінченних (і абсолютно безглуздих) конфліктах.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Найкраще Леву взятися за домашні справи, що давно назріли, які відкладалися до кращих часів. Вважайте, що ці «найкращі часи» вже настали! Зірки схиляють Лева діяти швидко, чітко та ефективно. Можна, наприклад, взятися за ремонт, що нескінченно відкладається, або хоча б зробити в квартирі давно намічену перестановку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може знайти багато застосувань своїм різноманітним талантам. Справи в цей день вдаватимуться їй значно легше за звичайне, а знайдені рішення – відрізнятимуться дотепністю, простотою та ефективністю. А от у спілкуванні з оточуючими Діві не завадить стежити за своєю мовою, оскільки наслідки її дотепних зауважень можуть завдати неприємностей не тільки оточуючим, а й їй самій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не заважає як слід зайнятися своєю бухгалтерією, і це відноситься не стільки до роботи, скільки до свого власного гаманця. Терези зможуть остаточно переконатися в тому, що гроші люблять рахунок. Розумний розподіл коштів дозволить їм викроїти гроші на бажані покупки і водночас уникнути зовсім непотрібних витрат.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіона актуально пам'ятати, що зі словами треба бути обережнішими. Невгамовне прагнення прямоти, яке охоплюватиме Скорпіона в цей день, можливо, і гідне поваги, але можливо, вам все-таки не варто різати в очі оточуючим правду-матку? Як би потім не довелося пошкодувати про це. Та й помилитись легко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Життя чекатиме від Стрільця рішучості та чіткості, а ось сам Стрілець цих якостей у собі саме відчувати і не буде. Принаймні, всього цього йому не вистачатиме. Необхідність приймати в цей день будь-які рішення дратуватиме і пригнічуватиме Стрільця. Тому краще не будуйте жодних серйозних планів і, по можливості, відкладіть справи на потім.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може цілком серйозно захопитися деякими фантастичними ідеями і планами. Дещо з цих задумів, можливо, виявиться цікавим. Але в цілому Козерога дуже не заважає бути трохи реалістичніше. Не надто захоплюйтеся фантазіями, а тим більше складними схемами. Виберіть щось простіше, і буде вам щастя!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію не завадить розгребти завали в особистих справах. Вам слід все добре обдумати, без жалю відкинувши те, в чому не видно перспектив. І навпаки – поставити на перший план ті проекти, де шанси досягти успіху максимальні. Цим справам Водолію і треба присвятити день. Головне, не ускладнювати ситуацію: секрет вашого успіху – у рішучості та простоті.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби мають непогану можливість реалізувати якісь зі своїх екстравагантних задумів. Ну, а якщо таких задумів у Риб немає, саме час їх мати з тим, щоб спробувати швиденько втілити в життя. Не факт, звичайно, що все пройде ідеально гладко, але шансів на успіх у таких справах набагато більше, ніж звичайно!