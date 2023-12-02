02.12.2023 06:30 Рита Парфенова

2 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

На початку грудня художники-аніматори, в професіях яких є приставка -D, відзначають професійні свята.

2 грудня неофіційне професійне свято відзначають дизайнери двомірної комп'ютерної графіки. Здебільшого це люди, зайняті у сфері виробництва комп'ютерних ігор. Ця професія набирає популярності великими темпами.



Як відзначають 2D-художники, від звичайних художників, які використовують пензель, їх відрізняє небагато. Просто вони працюють у «мультяшному стилі»: часто самі вигадують героїв, їхні образи, характери, пози, а потім їх малюють. І в тому і іншому випадку в першу чергу потрібно вміти грамотно компонувати предмети, мати уявлення про анатомію, мати певні знання про кольорознавство і т.д. 2D-художники, беручись за новий проект, спочатку малюють його за допомогою підручних предметів, а лише потім – у спеціальних комп'ютерних програмах.



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2 грудня 1949 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами. На згадку про цю подію світова спільнота щороку відзначає 2 грудня Міжнародний день скасування рабства. Незважаючи на те, що ми живемо у XXI столітті, користуємося досягненнями сучасної науки, у суспільстві досі не викорінено рабство. Експлуатація ближніх, работоргівля – це ганебна сторінка історії, яку сучасне суспільство не перегорнуло й досі.

Прикмети дня

2 грудня відзначається день пророка Авдія. У народі цей день називали "Барселона". За старих часів казали: «Завірюху дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє».



На Авдея боялися виходити надвір. Люди намагалися сидіти вдома ближче до теплої грубки та пити гарячі напої, щоб уберегтися від застуди. Найпопулярнішим був збитень – напій на основі меду та пряних трав.



Про майбутню погоду судили по птахів: якщо до цього дня вони прилітають із півночі, це ознака ранніх холодів.

Що не можна робити 2 грудня

День варто провести вдома у спокійній обстановці.



Небажано планувати важливі зустрічі та справи.

Також цього дня

У 1409 році в Лейпцигу відкрився один із перших університетів Центральної Європи.



1805 – відбулася знаменита Аустерлицька битва. Інша назва – «Битва трьох імператорів», оскільки брали участь у ньому армії Наполеона, Кутузова та австрійські війська. Французи завдали величезної шкоди союзним військам росіян і австрійців.



1923 – народилася Марія Каллас, оперна співачка.



1930 – на базі поліграфічних факультетів Київського та Харківського мистецьких інститутів у Харкові було створено Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова. У 1935 р. відбувся перший випуск фахівців-поліграфістів у складі 106 осіб.



1942 – людина вперше розщепила атом. Група вчених з Чикагського університету на чолі з Енріко Фермі та Артуром Комптоном демонструє контрольовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.



1946 – народився Джанні Версаче, італійський модельєр.



1968 – народилася Люсі Ліу, американська актриса («Ангели Чарлі», «Вбити Білла»).



1971 – у східній частині Аравійського півострова утворено федеративну державу Об'єднані Арабські Емірати.



1978 – народилася Неллі Фуртадо, канадська співачка.



1981 – народилася Брітні Спірс, американська поп-зірка та актриса («Перекрестки»).



1982 – хірургами у штаті Юта вперше імплантовано постійне штучне серце.



1983 – на каналі MTV відбулася прем'єра музичного відео під назвою Michael jackson's Thriller.



1991 – незалежність України визнали першими Канада та Польща.



1998 – колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.



2010 – на iPhone запущено месенджер Viber.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.

за Юліанським календарем: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.