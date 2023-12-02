Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері дрібний сніг, який йтиме майже весь день, припиниться.
На початку грудня художники-аніматори, в професіях яких є приставка -D, відзначають професійні свята.
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