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02.12.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбили 13 атак.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жительці Ізюмського району, яка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами, повідомили про підозру.

 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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