28.11.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Жительці Ізюмського району, яка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами, повідомили про підозру
Жінка вступила в злочинну змову з окупаційними військовими формуваннями рф і отримала від них посаду «головного спеціаліста сектору документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
На посаді зловмисниця перебувала з травня до вересня минулого року. Жінка здійснювала діяльність у відділі гуманітарної допомоги окупаційної адміністрації.
Викрили в колабораційній діяльності 23-річну місцеву мешканку працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
28 листопада дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.
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