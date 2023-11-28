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28.11.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Жительці Ізюмського району, яка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами, повідомили про підозру

Жінка вступила в злочинну змову з окупаційними військовими формуваннями рф і отримала від них посаду «головного спеціаліста сектору документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На посаді зловмисниця перебувала з травня до вересня минулого року. Жінка здійснювала діяльність у відділі гуманітарної допомоги окупаційної адміністрації. 
 
Викрили в колабораційній діяльності 23-річну місцеву мешканку працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури. 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
 
28 листопада дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантці, яка влаштовувала свята окупантам на Харківщині, СБУ оголосила підозру.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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