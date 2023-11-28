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28.11.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо вітамінний салат із пекінської капусти з овочами.

Проста, доступна та корисна страва.

Як приготувати вітамінний салат із пекінської капусти з овочами
 
Як пише РЕДПОСТ, цю страву варто взяти на замітку особливо в холодну пору, коли вирішити питання із забезпеченням оргнізму вітамінами особливо складно. А цю просту та доступну страву, реально приготувати у будь-яку пору року. 
 
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Вітамінний салат з пекінської капусти з овочами

Продукти:

  • 1/2 качана пекінської капусти,
  • 1 пучок зеленої цибулі,
  • 2 огірки,
  • 1 болгарський перець,
  • 200 г помідорів чері,
  • 1 ст. лимонного соку
  • 1 ст. дижонської гірчиці,
  • 3 ст. оливкової олії,
  • 0,5 ч.л. меду.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Нашаткувати пекінську капусту,
  2. Подрібнити зелену цибулю
  3. Довільно нарізати всі овочі.
  4. Змішати інгредієнти для заправки
  5. Полити салат заправкою.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати холодець зі свинячих ніжок та вух.

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Тэги:  рецепт, салат, вітаміни, капуста, овочі, помідори, огірки, цибуля, лимон, сок, перець, олія, мед
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