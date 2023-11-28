28.11.2023 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо вітамінний салат із пекінської капусти з овочами.
Проста, доступна та корисна страва.
Як пише РЕДПОСТ
, цю страву варто взяти на замітку особливо в холодну пору, коли вирішити питання із забезпеченням оргнізму вітамінами особливо складно. А цю просту та доступну страву, реально приготувати у будь-яку пору року.
Вітамінний салат з пекінської капусти з овочами
Продукти:
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1/2 качана пекінської капусти,
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1 пучок зеленої цибулі,
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2 огірки,
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1 болгарський перець,
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200 г помідорів чері,
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1 ст. лимонного соку
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1 ст. дижонської гірчиці,
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3 ст. оливкової олії,
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0,5 ч.л. меду.
Покроковий рецепт приготування:
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Нашаткувати пекінську капусту,
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Подрібнити зелену цибулю
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Довільно нарізати всі овочі.
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Змішати інгредієнти для заправки
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Полити салат заправкою.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати холодець зі свинячих ніжок та вух.
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капуста,
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помідори,
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цибуля,
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перець,
олія,
мед
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