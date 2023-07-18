18.07.2023 21:43 Дмитро Колонєй
Готуємо салат із смаженими огірками
Швидкий, смачний та корисний салат.
Як пише РЕДПОСТ, ця смачна страва стане чудовим варіантом вечері для всієї родини.
Що варто врахувати
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Для смаження овочів краще використовувати сковороду із товстим дном.
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Важливо не перетримати овочі в сковороді, інакше огірок може перетворитися на кашу
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Часник можна виключити зі списку інгредієнтів за бажанням.
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Якщо хочете отримати гострий салат, додайте щіпку меленого перцю чилі..
Салат зі смаженими огірками
Продукти на 2 порції
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Огірки 200 гр
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Цибуля 150 гр
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Морква 130 гр
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Рослинна олія 4 стол.
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Сіль за смаком
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Перець чорний мелений за смаком
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Зелень за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Морквину, цибулю та часник очистити від шкірки.
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Усі овочі помити у прохолодній воді
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Обсушити паперовими серветками, щоб позбавитися від залишків вологи.
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У огірків зрізати "хвостики".
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Зелень обполоснути.
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Цибулину розрізати навпіл
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Кожну половинку цибулини нашаткувати тонкими півкільцями.
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Моркву натерти на тертці для корейських салатів.
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Натерти огірок.
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Відкинути огірок на друшляк, щоб позбутися зайвого соку і залишити таким чином на 10-15 хвилин. У цей час зайнятися обсмажуванням овочів.
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У сковороді (краще з товстим дном) розігріти олію без запаху.
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Відправити цибулю в масло і готувати на помірному вогні до того моменту, поки не з'явиться характерний запах і півкільця не стануть прозорими.
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Відправити в сковороду моркву.
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Готує ще близько 3х-5ти хвилин, іноді перемішуючи овочеву засмажку.
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Коли морква буде готова, додати огірки в сковорідку.
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Акуратно перемішати, готувати до того моменту, коли стрічки огірків змінять свій колір.
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Додати дрібно нарізаний часник
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Посолити і поперчити до смаку.
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Посипати готову страву дрібно нарізаним кропом.
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