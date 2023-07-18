    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо салат із смаженими огірками
18.07.2023  21:43   Дмитро Колонєй

Готуємо салат із смаженими огірками

Швидкий, смачний та корисний салат.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця смачна страва стане чудовим варіантом вечері для всієї родини.
 

Що варто врахувати

  • Для смаження овочів краще використовувати сковороду із товстим дном.
  • Важливо не перетримати овочі в сковороді, інакше огірок може перетворитися на кашу
  • Часник можна виключити зі списку інгредієнтів за бажанням.
  • Якщо хочете отримати гострий салат, додайте щіпку меленого перцю чилі..

Салат зі смаженими огірками

Продукти на 2 порції

  • Огірки 200 гр
  • Цибуля 150 гр
  • Морква 130 гр
  • Рослинна олія 4 стол.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Зелень за смаком

Покроковий рецепт приготування

  1. Морквину, цибулю та часник очистити від шкірки.
  2. Усі овочі помити у прохолодній воді
  3. Обсушити паперовими серветками, щоб позбавитися від залишків вологи.
  4. У огірків зрізати "хвостики".
  5. Зелень обполоснути.
  6. Цибулину розрізати навпіл
  7. Кожну половинку цибулини нашаткувати тонкими півкільцями.
  8. Моркву натерти на тертці для корейських салатів.
  9. Натерти огірок.
  10. Відкинути огірок на друшляк, щоб позбутися зайвого соку і залишити таким чином на 10-15 хвилин. У цей час зайнятися обсмажуванням овочів.
  11. У сковороді (краще з товстим дном) розігріти олію без запаху.
  12. Відправити цибулю в масло і готувати на помірному вогні до того моменту, поки не з'явиться характерний запах і півкільця не стануть прозорими.
  13. Відправити в сковороду моркву.
  14. Готує ще близько 3х-5ти хвилин, іноді перемішуючи овочеву засмажку.
  15. Коли морква буде готова, додати огірки в сковорідку.
  16. Акуратно перемішати, готувати до того моменту, коли стрічки огірків змінять свій колір.
  17. Додати дрібно нарізаний часник
  18. Посолити і поперчити до смаку.
  19. Посипати готову страву дрібно нарізаним кропом.

 

Тэги:  рецепт, салат, морква, огірки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.07 Кулінарні рецепти Готуємо польський фруктовий суп 15.07 Кулінарні рецепти Рецепт хрустких запечених кабачків "Фрі" 14.07 Кулінарні рецепти Готуємо ніжні японські оладки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 