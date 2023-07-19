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19.07.2023  06:00   

Прогноз погоди в Харкові на 19 липня

Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 3.9 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер західний, 4.6 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
 
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 4.5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

 
У цей день вшановується пам'ять мученика Єрмія. 
 
З давніх часів дійшла традиція на Єрмія варити варення з чорної смородини. 
 
Також у цей день вшановується пам'ять преподобної Мокрини (Мокриди). У народі говорили, що осінь по Мокриді потрібно дивитись, якщо 19 липня дощ, то й осінь буде дощовою: "Мокрида мокра – і осінь мокра".
 
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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