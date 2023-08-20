20.08.2023 21:06 Рита Парфенова

Готуємо салат з хрусткими баклажанами та помідорами по-грузинськи

Незвичайний, легкий у приготуванні грузинський салат із хрусткими баклажанами та помідорами підійде тим, хто любить салати без майонезу.

Як пише РЕДПОСТ, смажені у фритюрі баклажани, стиглі помідори, зелень та цікава заправка стануть чудовим гарніром до м'яса.

Складові

Баклажани – 1 шт.

Помідори – 2 шт.

Сирний сир (вершковий без добавок) – 60 г

Рослинна олія (приблизно) - 250 мл

Соус чилі (солодкий) – 2 ст. л.

М'ята - 2-3 гілочки

Зелень кінзи - 2-3 гілочки

Базилік - 2-3 гілочки

Оливкова олія – 2 ст. л.

Кунжутна олія (Можна замінити на оливкову, але смак зміниться) – 2 ст. л.

Крохмаль – 2 ст. л.

Насіння соняшника – 1 ст. л.

Кунжут – 1 ч. л.

Покрокове приготування

Баклажан вимийте, обсушіть, наріжте великими кубиками. Складіть нарізаний овоч у миску, посоліть та залиште на 5-7 хвилин. Потім злийте рідину, що виділилася, а баклажани обсушіть. Поки баклажани просолюються, підготуйте всі інші інгредієнти. Помідори наріжте великими шматочками. Вибирайте помідори стиглі соковиті, але щільні. М'які плоди погано тримають форму, у процесі нарізки та приготування вони розповзуться у безформну масу та зіпсують зовнішній вигляд страви. Усю зелень вимийте, обсушіть і порубайте. Насіння соняшника та кунжуту підсмажте окремо на сухій сковороді до золотистого кольору. Якщо у вас насіння соняшника вже смажене, додатково прожарювати їх не потрібно. Можете замінити це насіння на готову суміш насіння для салатів або взяти щось одне: кунжут або насіння. Шматочки баклажанів обваляйте у крохмалі з усіх боків. Для цього зручно використати целофановий пакет. У сотейнику розігрійте олію і кілька заходів обсмажте баклажани у фритюрі до хрусткої золотистої скоринки. Періодично перемішуйте баклажани, щоб шматочки не злиплися один з одним і просмажилися рівномірно. Дуже важливо обсмажити баклажани наприкінці, коли інші овочі будуть нарізані. Тому що подавати салат бажано в теплому вигляді, поки баклажани гарячі та хрусткі. Готові баклажани перекладіть на паперові серветки, щоб увібрала зайву олію. У мисці з'єднайте помідори, зелень, баклажани, оливкову та кунжутну олії, соус чилі та акуратно перемішайте салат, намагаючись не придушити помідори. Заправляти такий салат краще безпосередньо перед подачею, інакше баклажани стануть м'якими. Перекладіть салат на блюдо сервіровки або в салатник. Зверху викладіть невеликі кнелі з сирного сиру. Все посипте кунжутом та насінням соняшника. Подавайте салат потрібно відразу, поки баклажани зберігають хрустку скоринку. Якщо салат постоїть 15 хвилин або довше, то баклажани розмокнуть. Смачного!