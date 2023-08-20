Як витрачати меньше води та заощадити на комуналці: корисні лайфаки

Вміння економити води стане у нагоді кожному – це не тільки корисно для екології, а й допомагає заощадити. Менша витрата води означає менші витрати на неї, а значить – дозволяє вам заощадити на комуналці.
Якщо у вас вдома вода рахується за лічильниками, то з разу в раз можна бачити, скільки саме води ви використовуєте. Іноді секрет економії таїться там, де ви навіть не думали шукати.
РЕДПОСТ зібрав найбільш дієві методи зниження рівня споживання води в квартирі:
Так само точно, як і на кухні, можна знизити витрату води у ванній кімнаті. Для цього потрібно:
Звичайно, ідеальним варіантом буде перевірити всі крани, змішувачі та лійки, і замінити їх на більш сучасні – з функцією економії води. Те ж саме стосується і зливного бачка з двома кнопками – такі пристрої не просто зливають воду, а регулюють її, адже розраховані не більше, ніж на 3 і 5 літрів.
Раніше РЕДПОСТ пропонував 9 способів очистити білі кросівки в домашніх умовах.
Комментариев: 0
Успіх прийде до тих, хто не боїться рішучих дій. Перешкодити успіху може лише відсутність порозуміння з колегами та близькими.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
21 серпня – день, коли інтернет оселився у мобільних телефонах.
влажность:
давление:
ветер: