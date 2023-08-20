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20.08.2023  20:04   Рита Парфенова

Як витрачати меньше води та заощадити на комуналці: корисні лайфаки

Вміння економити води стане у нагоді кожному – це не тільки корисно для екології, а й допомагає заощадити. Менша витрата води означає менші витрати на неї, а значить – дозволяє вам заощадити на комуналці.

секрети щодо економії води

Якщо у вас вдома вода рахується за лічильниками, то з разу в раз можна бачити, скільки саме води ви використовуєте. Іноді секрет економії таїться там, де ви навіть не думали шукати.

РЕДПОСТ зібрав найбільш дієві методи зниження рівня споживання води в квартирі:

  • полагодити крани – змішувач, що протікає, стане причиною не тільки іржі і нальоту, але і “золотих” платіжок за рахунками;
  • правильно використовувати чайник – наливати воду строго порційно, а не “про запас” – так можна заощадити електрику і газ;
  • не розморожувати у воді м’ясо – користуватися мікрохвильовкою або залишати шматки м’яса на ніч в холодильнику;
  • не мити посуд і їжу під проточною водою – краще набрати в ємність теплу воду, додати миючий засіб (чи ні), вимити все, а споліскувати під проточною;
  • купити посудомийку – витрата води в ній значно нижче, ніж під час ручного миття тарілок.

Так само точно, як і на кухні, можна знизити витрату води у ванній кімнаті. Для цього потрібно:

  • перестати викидати їжу в унітаз і кожен раз змивати;
  • покласти в бачок унітазу одну або кілька заповнених водою пластикових пляшок – ви витісните потрібний обсяг води і зменшите її витрату;
  • відучитися приймати душ щодня – деякі лікарі вважають, що це навіть шкідливо;
  • вимикати воду, коли чистите зуби;
  • поливати рослини ввечері, а не вранці – ввечері волога випаровується повільніше і потрібно менше води на полив;
  • приймати “швидкий” душ, а не ванну – одна набрана ванна вміщує в себе близько 150 л води.

Звичайно, ідеальним варіантом буде перевірити всі крани, змішувачі та лійки, і замінити їх на більш сучасні – з функцією економії води. Те ж саме стосується і зливного бачка з двома кнопками – такі пристрої не просто зливають воду, а регулюють її, адже розраховані не більше, ніж на 3 і 5 літрів.

Раніше РЕДПОСТ пропонував 9 способів очистити білі кросівки в домашніх умовах.

 

Источник:   useti.org.ua
 Тэги:  економія, лайфак
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