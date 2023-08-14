Готуємо освіжаючий салат з кавуном, огірками та м'ятно-лимонним дресингом

Цей салат ідеально підходить для гарячих літніх днів, додає соковитості та освіжаючості до вашого меню.
Цього разу РЕДПОСТ розповість, як ласувати літньою ягодою по-новому.
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
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