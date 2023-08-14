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14.08.2023  22:00   Рита Парфенова

Готуємо освіжаючий салат з кавуном, огірками та м'ятно-лимонним дресингом

Цей салат ідеально підходить для гарячих літніх днів, додає соковитості та освіжаючості до вашого меню.

Салат из арбуза и огурцов

Цього разу РЕДПОСТ розповість, як ласувати літньою ягодою по-новому.

Інгредієнти:

  • 4 чашки нарізаного кавуна
  • 2 середні огірки, нарізані колечками
  • 1/2 склянки свіжої м'яти, нарізаної
  • 1/4 склянки оливкової олії
  • Сік з 1 лимона
  • Сіль та свіжомелений чорний перец за смаком
  • 1/2 склянки сиру фета

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Приготування

  1. Велику миску заповніть нарізаним кавуном та огірками.
  2. Додайте нарізану м'яту і перемішайте обережно.
  3. У меншій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець для приготування дресингу.
  4. Додайте дресинг до салату та добре перемішайте.
  5. Посипте розчавленим сиром фета перед подачею.
Тэги:  рецепт, салат
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