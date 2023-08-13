13.08.2023 22:12 Рита Парфенова
Рецепт свіжого літнього салату з креветками та авокадо
Цей свіжий та легкий літній салат із креветками та авокадо стане ідеальним вибором для пікніка, літньої вечері або приємного вечора з друзями.
Інгредієнти:
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200 гр креветок, очищених та відварених
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2 стиглих авокадо, нарізаних кубиками
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1 великий огірок, нарізаний тонкими півкільцями
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1 великий помідор, нарізаний часточками
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1 червона цибуля, нарізана тонкими кільцями
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1 лимон
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Свіжа зелень (кріп, петрушка, м'ята) - на ваш смак
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2 ст. ложки оливкової олії
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Сіль і свіжомелений чорний перець - за смаком
Приготування
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Підготовка креветок: Якщо у вас є сирі креветки, обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії, допоки вони не стануть рожевими та прозорими. Підсоліть і поперчіть до смаку. Якщо ви використовуєте вже варені креветки, можна пропустити цей крок.
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Підготовка овочів: У великій мисці з'єднайте нарізаний огірок, помідори, цибулю, м'ятну зелень і петрушку. Перемішайте, щоб інгредієнти поступово розподілилися.
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Приготування заправки: У невеликій мисці змішайте сік лайма та оливкову олію. Додайте трохи дрібно нарубаної м'яти та петрушки. Посоліть і поперчіть до смаку.
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Складання салату: До овочів у мисці додайте нарізані авокадо та обсмажені креветки (або варені, якщо використовуєте їх). Полийте салат приготованою заправкою та акуратно перевертайте, щоб усі інгредієнти вкрилися соусом.
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Сервірування: Розкладіть салат по тарілках і посипте м'ятою і петрушкою, що залишилася, для додаткової свіжості.
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Подача: Подавайте літній салат з креветками та авокадо негайно, щоб насолодитися його освіжаючим смаком та яскравими фарбами.
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