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13.08.2023  22:12   Рита Парфенова

Рецепт свіжого літнього салату з креветками та авокадо

Цей свіжий та легкий літній салат із креветками та авокадо стане ідеальним вибором для пікніка, літньої вечері або приємного вечора з друзями.

Рецепт свіжого літнього салату з креветками та авокадо

Інгредієнти:

  • 200 гр креветок, очищених та відварених
  • 2 стиглих авокадо, нарізаних кубиками
  • 1 великий огірок, нарізаний тонкими півкільцями
  • 1 великий помідор, нарізаний часточками
  • 1 червона цибуля, нарізана тонкими кільцями
  • 1 лимон
  • Свіжа зелень (кріп, петрушка, м'ята) - на ваш смак
  • 2 ст. ложки оливкової олії
  • Сіль і свіжомелений чорний перець - за смаком

Приготування

  1. Підготовка креветок: Якщо у вас є сирі креветки, обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії, допоки вони не стануть рожевими та прозорими. Підсоліть і поперчіть до смаку. Якщо ви використовуєте вже варені креветки, можна пропустити цей крок.
  2. Підготовка овочів: У великій мисці з'єднайте нарізаний огірок, помідори, цибулю, м'ятну зелень і петрушку. Перемішайте, щоб інгредієнти поступово розподілилися.
  3. Приготування заправки: У невеликій мисці змішайте сік лайма та оливкову олію. Додайте трохи дрібно нарубаної м'яти та петрушки. Посоліть і поперчіть до смаку.
  4. Складання салату: До овочів у мисці додайте нарізані авокадо та обсмажені креветки (або варені, якщо використовуєте їх). Полийте салат приготованою заправкою та акуратно перевертайте, щоб усі інгредієнти вкрилися соусом.
  5. Сервірування: Розкладіть салат по тарілках і посипте м'ятою і петрушкою, що залишилася, для додаткової свіжості.
  6. Подача: Подавайте літній салат з креветками та авокадо негайно, щоб насолодитися його освіжаючим смаком та яскравими фарбами.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати литовський холодний борщ.

 

Тэги:  рецепт, салат
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