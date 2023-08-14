Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди. Кури копаються у сіні — до дощу. Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.
14 серпня відзначається свято Походження Хреста Господнього (Перший Спас). Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода, тобто погоду у цей день передбачити було складно.
Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос.
День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
14 серпня православний світ відзначає перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.
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