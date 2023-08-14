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14.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

 

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.
 
Температура повітря вночі 13 - 15°, вдень 27 - 29°.
 

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди.
Кури копаються у сіні — до дощу.
Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.

14 серпня відзначається свято Походження Хреста Господнього (Перший Спас). Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода, тобто погоду у цей день передбачити було складно.

Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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