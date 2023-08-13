    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Хлопця вбило струмом на Харківщині
13.08.2023  21:04   Рита Парфенова

Хлопця вбило струмом на Харківщині

Поліція встановлює обставини загибелі підлітка на Харківщині.

Новини Харкова: хлопця вбило струмом Новини Харкова: хлопця вбило струмом

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 13 серпня до поліції зателефонувала 22-річна дівчини та повідомила, що у селі Довжик до неї звернулися двоє неповнолітніх та розповіли, що їх товариша вдарило струмом. Заявниця намагалась допомогти постраждалому, але 14-річний підліток помер.

На місце події виїхала працівники відділу поліції № 2 Богодухівського РВП. Правоохоронці з'ясували, що хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  смерть, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Надзвичайні події Загарбники вбили жінку біля власного будинку на Харківщині 10.08 Надзвичайні події У Харкові чоловік вбив гостя та прийшов здаватися у поліцію 10.08 Надзвичайні події ДТП: на харківській магистралі загинув водій легковика
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 