13.08.2023 21:04 Рита Парфенова

Хлопця вбило струмом на Харківщині

Поліція встановлює обставини загибелі підлітка на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 13 серпня до поліції зателефонувала 22-річна дівчини та повідомила, що у селі Довжик до неї звернулися двоє неповнолітніх та розповіли, що їх товариша вдарило струмом. Заявниця намагалась допомогти постраждалому, але 14-річний підліток помер.

На місце події виїхала працівники відділу поліції № 2 Богодухівського РВП. Правоохоронці з'ясували, що хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.