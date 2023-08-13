13.08.2023 20:03 Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф родовжують тероризувати обстрілами населені пункті Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Окіп, Бударки.



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Петропавлівка, Берестове, Кислівка.