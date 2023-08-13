Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф родовжують тероризувати обстрілами населені пункті Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Окіп, Бударки.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Петропавлівка, Берестове, Кислівка.
Комментариев: 0
Зірки обіцяють море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей: прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа подарують позитивних емоцій не менше, ніж тур до якоїсь екзотичної країни!
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
У другу неділю серпня відзначається День будівельника.
влажность:
давление:
ветер: