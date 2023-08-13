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13.08.2023  20:03   Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф родовжують тероризувати обстрілами населені пункті Харківщини.

війна

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Окіп, Бударки.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Петропавлівка, Берестове, Кислівка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 серпня 2023 року.

 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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