На деокупованій території перевозили рибу без документів

Виявлено факт транспортування водних біоресурсів без належних документів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, в ході рибоохоронної операції, проведеної спільно державними інспекторами та правоохоронцями поліції згідно з планом спільних дій з Національною поліцією Харківської області, було виявлено порушення у сфері придбання та збуту водних біоресурсів.
Приблизно о 14:30 у районі села Борщова, що розташоване в Харківському районі, було зафіксовано випадок, коли громадянка транспортувала свіжу рибу без наявних документів, які б підтверджували законність та якість її придбання. Конкретно було виявлено 34 екземпляри товстолобика загальною вагою 186 кілограмів.
Дії цієї громадянки призвели до порушення вимог щодо придбання та збуту представників тваринного світу, а також статей 7, 38 і 63 Закону України "Про тваринний світ". Відносно цієї особи був складений адміністративний протокол згідно з частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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