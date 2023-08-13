На деокупованій території перевозили рибу без документів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, в ході рибоохоронної операції, проведеної спільно державними інспекторами та правоохоронцями поліції згідно з планом спільних дій з Національною поліцією Харківської області, було виявлено порушення у сфері придбання та збуту водних біоресурсів.

Приблизно о 14:30 у районі села Борщова, що розташоване в Харківському районі, було зафіксовано випадок, коли громадянка транспортувала свіжу рибу без наявних документів, які б підтверджували законність та якість її придбання. Конкретно було виявлено 34 екземпляри товстолобика загальною вагою 186 кілограмів.

Дії цієї громадянки призвели до порушення вимог щодо придбання та збуту представників тваринного світу, а також статей 7, 38 і 63 Закону України "Про тваринний світ". Відносно цієї особи був складений адміністративний протокол згідно з частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.