13.08.2023 17:17 Рита Парфенова

Корисний лайфхак: як звичайним засобо позбутися плям від косметики на одязі

Якщо тональний крем або губна помада потрапила на одяг, достатньо нанести на тканину це засіб перед пранням.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мова йде про звичайну пінку для гоління. Цей засіб можна використовувати в якості засобу для виведення плям.



До складу крему входить гліцерин, луг та ПАР, які добре справляються не тільки з косметикою, але й жиром.

Як використовувати крем для прання

Достатньо промокнути пляму серветкою, попередньо змочивши її водою – далі наносимо трохи крему для гоління.



Після цього кладемо оброблену білизну в пральну машину та вибираємо режим відповідно до типу тканини.



Це спосіб здатний протягом декількох хвилин повернути одягу початкову білість.

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