13.08.2023 16:06 Рита Парфенова

Для харківських рибалок з 15 серпня діє ще одна заборона

З 15 серпня на Харківщині встановлюється заборона на вилов раків.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, в період з 15 серпня по 30 вересня 2023 року на території Харківської області розпочинається друга линька раків та встановлюється заборона на їх вилов.



Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу при рості та розвитку. Линяють раки не у норах, а на відкритому просторі, тому в цей період вони менш всього захищені. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця.



Причиною линьки раків є їх ріст та розвиток. Панцир у них надзвичайно міцний, він заважає повноцінно рости, тому процес його скидання є необхідним для розвитку особин. Під час линьки членистоногі скидають не лише панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер.



Тож, враховуючи рекомендації Інституту рибного господарства НААНУ, з метою збереження популяції раків Харківським рибоохоронним патрулем видано наказ про встановлення заборони на лов (добування) річкових раків у рибогосподарських водних об’єктах Харківської області.

У риборохоронному патрулі нагадали, що у Харківській області на період воєнного стану заборонено використання маломірних суден та вилов риби. Відповідне рішення 24 червня 2022 року ухвалила Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав про майже півмільйонні збитки, які нанесли рибалки-браконьєри, яких затримали на водосховищі у Харківській області.