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13.08.2023  14:56   Рита Парфенова

Чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу села на Харківщині

Мешканець Куп'янського району отримав осколкові поранення під час обстрілу села вдень 13 серпня.

швидка допомога
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова, окупанти продовжуть тероризувати мирне населення Куп’янського району.

У с. Кучерівка близько часу дня внаслідок ворожого обстрілу постраждав 51-річний чоловік, отримав осколкові поранення. Медики екстреної допомоги госпіталізували чоловіка у важкому стані.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що останньої доби продовжувалися ворожі обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківської області.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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