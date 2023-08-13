13.08.2023 13:54 Рита Парфенова

Чоловіку міною відірвало ступню у дачному кооперативі під Харковом

У Харківському районі на території садового товариства постраждав чоловік, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, нещасний випадок, який призвів до травмування людини, стався 13 серпня у с. Руська Лозова Дергачівської громади на території дачного товариства «Хартрон».

Знаходячись на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні.

Можливо спрацювала протипіхотна міна. Обставини події з’ясовуються правоохоронцями.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що на Харківщині підірвався трактор, переобладнаний для розмінування полів.