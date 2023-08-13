    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловіку міною відірвало ступню у дачному кооперативі під Харковом
13.08.2023  13:54   Рита Парфенова

Чоловіку міною відірвало ступню у дачному кооперативі під Харковом

У Харківському районі на території садового товариства постраждав чоловік, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі.

міна

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, нещасний випадок, який призвів до травмування людини, стався 13 серпня у с. Руська Лозова Дергачівської громади на території дачного товариства «Хартрон».

Знаходячись на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні.

Можливо спрацювала протипіхотна міна. Обставини події з’ясовуються правоохоронцями.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що на Харківщині підірвався трактор, переобладнаний для розмінування полів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.08 Надзвичайні події Під Харковом у полі підірвався на міні трактор 16.07 Надзвичайні події Вибух у полі: на Харківщині на міні підірвався трактор 12.07 Надзвичайні події Вибух на узбіччі автотраси: подробиці від поліції Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 