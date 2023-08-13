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13.08.2023  11:31   Рита Парфенова

Трактор-розмінувальник підірвався на полях Харківщини

У Харківській області сталася небезпечна подія, що наочно демонструє складні реалії життя на деокупованих територіях.

На Харківщині підірвався трактор, переобладнаний для розмінування полів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, на ранок 13 серпня, о 10:06, гаряча лінія "101" отримала тривожну новину з невеликого села Явірське, що входить до складу Донецької громади Ізюмського району. Тут, серед земельних полів, розігралася справжня біда: трактор, який здавалося б, мав допомагати фермерам у розмінуванні земельних ділянок, потрапив у пастку підривного пристрою.

Вибух стався із спеціально адаптованою сільськогосподарською технікою, яка мала допомагати забезпечити безпечну роботу на небезпечних ділянках. На жаль, цей інцидент привів до серйозних пошкоджень машини. Однак важливо відзначити, що завдяки вдалому використанню дистанційного управління ніхто з людей не постраждав. Щасливо, загрози пожежі не виникло, тому негайний виїзд пожежних підрозділів не знадобився.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року.

 

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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