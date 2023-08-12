12.08.2023 17:10 Дмитро Колонєй

Ворог на Харківщині намагається перехопити ініціативу та атакувати позиції ЗСУ

Про це заявив під час телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в етері телемарафону, на Купʼянському напрямку наразі залишається основне зосередження військ російських окупантів. Вчора ворог 328 разів вдарив по позиціях українських захисників.

«Ворог намагається там підняти ескалацію, перехопити ініціативу та атакувати наші позиції. За цю добу зокрема в районі Іванівки та Синьківки відбувалися головні атакуючі дії. Ворог вісім разів намагався атакувати наші позиції. 328 разів завдавав ударів всіма видами і калібрами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Також було здійснено 10 авіанальотів бойовими гелікоптерами та штурмовою авіацією», – заявив Череватий.

Та попри це ЗСУ продовжують знищувати загарбників та їхню техніку. Зокрема, за добу було:

знищено 69 окупантів,

97 поранено,

підбито 2 танки Т-72,

3 бронеавтомобілі,

гаубицю Д30,

міномет,

2 безпілотники ворожих ZALA та

один командно-спостережний пункт роти.