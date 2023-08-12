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12.08.2023  16:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік допомагав ворогу розповсюджувати пропаганду, а потім втік

Чоловіку оголошено підозру у держзраді на Харківщині.

Допомагав ворогу розповсюджувати пропаганду, а потім втік чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, чоловік під час окупації Куп‘янська перейшов на бік загарбників:
 
  • добровільно обійняв посаду «и. о. главного специалиста отдела цифровых коммуникаций 
  • Управления связи и массовых коммуникаций Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
  • організовував роботу провайдерів для того, щоб на Куп’янщині було російське телемовлення та інтернет.
  • збирав необхідні документи у постачальників послуг Інтернет з метою подальшого їх переоформлення у відповідності до російського законодавства.
 
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила фермерку, яка вивезла до РФ зерно на 13 мільйонів.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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