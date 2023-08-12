12.08.2023 15:49 Дмитро Колонєй

Молодь Харкова, наскільки ж вона дивовижна! - Ігор Терехов

Привітання мера Харкова Ігоря Терехова з Днем молоді.



Молодь Харкова, наскільки ж вона дивовижна! - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов привітав містян із Днем молоді:

«Молодь Харкова, наскільки ж вона дивовижна! Знаю, війна зламала ваші плани, змусила відмовитися від багатьох мрій і бажань, залишити свої домівки, змінити школу чи виш, адаптуватися до нових реалій життя.

Втім, так само знаю і дуже хочу донести до вас й інше: абсолютно всі труднощі - тимчасові, і саме важкі часи формують з нас сильних людей, здатних підкорити будь-які вершини.

Дякую вам за те, що ви обираєте Харків! Продовжуєте навчатися та працювати тут, відкриваєте власну справу, започатковуєте стартапи, реалізовуєте інноваційні проєкти. Щодня ви покращуєте наше місто, будуєте його сучасне і майбутнє, його архітектуру, культуру, науку, індустрію. Ми покладаємо на вас великі надії і віримо у ваш розум і талант!

Будьте щасливими, натхненними і наполегливими у своїх бажаннях. Ми підставимо вам своє плече і в усьому допоможемо! Зі святом!».