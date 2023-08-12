12.08.2023 15:19 Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували у темряві зниклу безвісті дівчину

Підліток з Харкова втекла після конфлікту із матір'ю.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 11 серпня 2023 року близько 22:00 до харківських правоохоронців звернулася 46-річна жінка, яка не могла самотужки розшукати свою 13-річну доньку, яка пішла гуляти з друзями та не повернулась.

Читайте також: Дівчина сховалася від матері у друзів на Харківщині

Було встановлено, що між матірʼю та донькою стався конфлікт через те, що дівчина пішла гуляти в інший район Харкова. Мати не дозволяла. Мати подзвонила доньці та сказала, щоб вона поверталась додому. Натомість дівчина вимкнула телефон.

В ході проведення заходів поліцейські за кілька годин встановили місцезнаходження розшукуваної. Вона перебувала у друзів. Дівчину повернули додому. З родиною провели профілактичну бесіду.