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12.08.2023  15:19   Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували у темряві зниклу безвісті дівчину

Підліток з Харкова втекла після конфлікту із матір'ю.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 11 серпня 2023 року близько 22:00 до харківських правоохоронців звернулася 46-річна жінка, яка не могла самотужки розшукати свою 13-річну доньку, яка пішла гуляти з друзями та не повернулась.
 
 
Було встановлено, що між матірʼю та донькою стався конфлікт через те, що дівчина пішла гуляти в інший район Харкова. Мати не дозволяла. Мати подзвонила доньці та сказала, щоб вона поверталась додому. Натомість дівчина вимкнула телефон.
 
В ході проведення заходів поліцейські за кілька годин встановили місцезнаходження розшукуваної. Вона перебувала у друзів. Дівчину повернули додому. З родиною провели профілактичну бесіду.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розшук, діти, харків
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