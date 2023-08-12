Ігор Терехов розповів про заощадження десятків мільйонів гривень

Мер Харкова Ігор Терехов також поділився, на які потреби направлять гроші.
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День надзвичайно вдалий для вирішення складних питань. Ви маєте всі шанси докопатися до самої суті і довести будь-яку справу до остаточної ясності.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Уночі йтиме дощ із грозою. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді.
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