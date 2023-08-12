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12.08.2023  14:39   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про заощадження десятків мільйонів гривень

Мер Харкова Ігор Терехов також поділився, на які потреби направлять гроші.


Ігор Терехов розповів про заощадження десятків мільйонів гривень
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував на своєму Телеграм-каналі:
 
"22 мільйони гривень було заощаджено після проведення експертизи «Централізованою закупівельною організацією Харківської міської ради» кошторисів на виконання ремонту внутрішньобудинкових мереж опалення. 
 
На заощаджені гроші вдасться організувати заміну мереж ще у 120 житлових будинках харківʼян на додачу до тих 300, де роботи вже виконані."
 
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, заощадження, харків
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