09.04.2023 17:05 Дмитро Колонєй

Підлітки з Кіровоградщини втекли від батьків і були знайдені на Харківщині

На Харківщині прикордонники виявили закохану пару підлітків. Харківській підліток зібрав шахраів, які заробляли на охочих перетнути кордон

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ, на одному з контрольних постів увагу прикордонників привернули двоє підлітків – хлопець та дівчина, які прямували в сторону Харкова. Жодних документів неповнолітні з собою не мали. В ході проведених заходів правоохоронці встановили, що дітей розшукують батьки на Кіровоградщині. Учора та позавчора їх внесли в одну з баз правоохоронців - як зниклих безвісти.

15-річний бойфренд та 13-річна дівчина розповіли прикордонникам, що кохають один одного, через це виникли непорозуміння та сварки з батьками, які не підтримували їх. Тому закохані й вирішили піти на такий недалекоглядний вчинок – втекти зі своїх домівок.

Тінейджерів передано співробітникам компетентних правоохоронних органів для повернення батькам.



