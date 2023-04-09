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09.04.2023  17:05   Дмитро Колонєй

Підлітки з Кіровоградщини втекли від батьків і були знайдені на Харківщині

На Харківщині прикордонники виявили закохану пару підлітків. Харківській підліток зібрав шахраів, які заробляли на охочих перетнути кордон

Зникли безвісті та знайдені на Харківщині закохані підлітки з Кировоградщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ, на одному з контрольних постів увагу прикордонників привернули двоє підлітків – хлопець та дівчина, які прямували в сторону Харкова. Жодних документів неповнолітні з собою не мали. В ході проведених заходів правоохоронці встановили, що дітей розшукують батьки на Кіровоградщині. Учора та позавчора їх внесли в одну з баз правоохоронців - як зниклих безвісти.
 
 
15-річний бойфренд та 13-річна дівчина розповіли прикордонникам, що кохають один одного, через це виникли непорозуміння та сварки з батьками, які не підтримували їх. Тому закохані й вирішили піти на такий недалекоглядний вчинок – втекти зі своїх домівок.
 
Тінейджерів передано співробітникам компетентних правоохоронних органів для повернення батькам. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківського підлітка, який зібрав шахраів, які заробляли на охочих перетнути кордон.

 


Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  пошук, розшук, харків, підлітки
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