09.04.2023 16:34 Євген Клочко

У Чугуєві відбулося молитовне об'єднання українців на Вербну неділю

Боротьба з «руським миром» має відбуватись не тільки на полі бою, а і у розумі та у душі українців. Адже духовна міць українського народу веде нас до Перемоги.

Саме тому 9 квітня у місті Чугуїв священик Харківської єпархії ПЦУ протоієрей Володимир Руденко провів богослужіння у приміщенні культурного центру «Імідж», яке було гостино надано міською владою, не залишилась осторонь і районна адміністрація.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у спільній молитві за Україну, її захисників та увесь український народ присутні попросили Перемоги та Божого благословення на всі благі справи.

В кінці молебню було освячено верби, які віряни, серед яких було багато військових, як благу вість забрали до дому, а частину освяченого гілля та води отець Володимир особисто повіз нашим захисникам.

Напередодні та після молебню отець Володимир тривалий час спілкувався із вірянами, обговорили релігійний сенс свята «Вербна неділя», місця кожної людини у житті Церкви та громади, і багато іншого. Вирішили обов’язково провести святкове богослужіння у Великдень та розпочати конкретні дії із створення парафії Православної Церкви України.



