У Чугуєві відбулося молитовне об'єднання українців на Вербну неділю

Боротьба з «руським миром» має відбуватись не тільки на полі бою, а і у розумі та у душі українців. Адже духовна міць українського народу веде нас до Перемоги.
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Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються. А ось побут та рутинні справи можуть сильно дратувати.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
Свято Входу Господнього в Єрусалим (Вербна неділя) відзначається за тиждень до Великодня, шостої неділі Великого Посту.
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