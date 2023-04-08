08.04.2023 17:25 Євген Клочко

Що можна і що не можна робити у Вербну неділю 2023, яких традицій дотримуватись

9 квітня 2023 року православні віруючі святкуватимуть Вербну неділю. З цієї причини необхідно знати традиції, заборони та повір'я цього важливого церковного свята. Журналісти РЕДПОСТ розкажуть про це детальніше.

Які традиції та звичаї християнського свята Вербна неділя

Християнські традиції свідчать, що готуватися до Вербної неділі віруючим необхідно за кілька днів до самої урочистості. Так, попередньо православним людям потрібно самостійно зрізати або придбати гілки верби, що вже розпускаються.

Перед початком святкування їх рекомендується залишати у воді, щоб вони змогли до кінця розцвісти. Верба у християнстві є символом нового життя та чесноти, а також замінює пальмові гілки, що використовуються іноземними християнами.

Зазначається, що основний етап проведення святкування починається напередодні Вербної неділі. Так, увечері, в суботу, всі православні храми відчиняють свої двері для християн, які бажають взяти участь у святковому богослужінні. Під час його проведення також відбувається освячення гілок верби. Серед християн, згідно з традиціями, прийнято приносити на території храмів заздалегідь підготовлені гілки та освячувати їх.

Вважається, що освячені під час Вербної неділі гілки починають мати велику захисну силу. Для того, щоб у будинках християн панував добробут, вербу прийнято зберігати в приміщенні протягом усього року. Потім, перед настанням наступної Вербної неділі, старі рослини прийнято замінювати на нові.

Під час проведення святкування Вербої неділі серед деяких представників християнського народу також існує традиція, згідно з якою освяченими гілками люди повинні не сильно вдаряти один одного. Такими діями православні віруючі бажають один одному благополуччя, здоров'я та щастя. Крім цього, дотик верби до шкіри є символом та нагадуванням про те, що наближається святкування Великодня.

Що можна і чого не можна робити у Вербну неділю

Зазначається, що споконвіку представники християнського народу прагнули дотримуватися всіх правил, які диктуються православною церквою. Однак у житті віруючих паралельно продовжували бути присутніми й деякі заборони, які формувалися та існували ще за часів язичництва. Так, деякі з них з часом змінилися, і закріпилися в нових традиціях православного народу.

Під час святкування Вербної неділі серед християнських віруючих досить важливо брати до уваги деякі заборони.

Вони можуть виключити з одного дня деякі звичні дії:

під заборону на час Вербної неділі потрапляє прання, прибирання, рукоділля та інші справи по господарству;

тяжкою роботою не дозволяється займатися;

кухонні роботи в день Вербної неділі мають бути мінімальними, через що страви до застілля церква рекомендує готувати заздалегідь;

сварки з рідними та незнайомими людьми є забороненими;

гучні святкування та вживання алкогольних напоїв забороняються;

поминальні застілля в день Вербної неділі також заборонено.

У давнину християни також вірили, що в день Вербної неділі не можна розчісувати волосся, оскільки це може залучити до хати неприємності. Цього торжества також стосуються і деякі дії, які дозволені християнам. Так, 9 квітня рекомендується пересаджувати кімнатні квіти. Вважається, що через це вони зростатимуть активніше і будуть здоровішими.

У Вербну неділю, незважаючи на Великий піст, також дозволяється вживання риби та невеликої кількості вина.

Повір'я та прикмети Вербної неділі

Зазначається, що з давніх-давен представники християнського народу звертали увагу на прикмети та повір'я. Вони вважалися такими ж важливими, як дотримання традицій. Так, під час пересадки кімнатних рослин православні люди звертали увагу на реакцію квітів. Так, за повір'ям, якщо вони зав'яли, отже, на сім'ю чекають збитки. Згідно з іншим повір'ям, у день Вербної неділі дівчата повинні наламувати гілки верби і залишати їх біля ліжка для залучення судженого.

Для залучення удачі, згідно з повір'ями, християнин у день Вербної неділі має з'їсти кілька бруньок верби. Для того, щоб у майбутньому був багатий урожай, необхідно залишати на полях та земельних ділянках освячені гілки верби.

Християни здавна також виділяли деякі прикмети на день Вербної неділі:

якщо вдарив мороз, отже, у майбутньому буде зібрано багатий урожай пшениці;

літо буде прохолодним і непогодним, якщо святковий день вітряний;

урожай фруктів буде багатим, якщо на Вербну неділю стоїть сонячна погода.

Несприятливою прикметою вважалося те, що верба під час свята зав'яла. Вважалося, що така подія може символізувати хвороби у сім'ї.



