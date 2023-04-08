08.04.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області правоохоронці та громадяни розшукували хлопчика

7 квітня, до поліції звернувся мешканець села Мурафа, який попросив розшукати його онука 2014 року народження, що пішов з дому та не повернувся.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

На пошуки дитини по тривозі був піднятий особовий склад підрозділу.

Також до пошуків долучилися поліцейські офіцери Краснокутської громади, старости селищних рад, небайдужі громадяни. Здійснивши спілкування з місцевими громади, правоохоронцю менше години знадобилося, щоб розшукати дитину.

З хлопчиком та його опікунами правоохоронці провели профілактичну бесіду.

За час перебування дитини без нагляду дорослих, правопорушень відносно нього вчинено не було, загрози його життю та здоров’ю немає.

Поліцейські закликають батьків бути уважнішими до дітей, а молодь – не робити необдуманих вчинків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині двоє людей постраждали від вибухонебезпечних предметів.



