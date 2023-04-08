НМТ-2023 за кордоном: розширено перелік міст та країн для проходження тестування

Перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини з окремими установами та організаціями ще тривають. На цьому тижні його було розширено.
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У цей день вам особливо привабливим здаватиметься все нове та незвідане або як мінімум не надто звичне та банальне.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.
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