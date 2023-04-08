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08.04.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

НМТ-2023 за кордоном: розширено перелік міст та країн для проходження тестування

Перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини з окремими установами та організаціями ще тривають. На цьому тижні його було розширено.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Нині передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн. Перелік усіх країн та міст доступний на сайті УЦОЯО.
 
Якщо уже створено персональний кабінет і вибрано із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна для вас локація, — після отримання сертифіката учасника до 7 травня 2023 року можна змінити реєстраційні дані.
 
Попри те, що перелік міст для складання НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Також у деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область готується до проведення НМТ.
 

Источник:   МОН України
 Тэги:  нмт, освіта
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