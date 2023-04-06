06.04.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Харківська область готується до проведення НМТ

Цього року національний мультипредметний тест відбуватиметься вдруге – як альтернатива ЗНО у зв’язку з повномасштабною збройною агресією з боку росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Реєстрація учасників НМТ стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня 2023 року.

Під час брифінгу 6 квітня директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов і директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко розповіли про особливості проведення НМТ в регіоні.

«Загалом цього року очікуємо трохи більше 20 тисяч випускників із закладів загальної середньої освіти та інших установ. Вони є потенційними учасниками НМТ і матимуть можливість вступити до інших закладів освіти. Більш ніж половина цих учнів наразі перебуває у межах Харківської області», – зазначив директор Департаменту науки і освіти Харківської ОВА.

Олексій Литвинов додав, що наразі в області напрацьовують мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

«Пропозиції будуть винесені на розгляд начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову і він ухвалить рішення – в яких населених пунктах буде проводитися тестування. Наприклад, майже рік адміністрація забезпечувала заклади освіти, в яких може відбуватися тестування, електрогенераторами, пальним і Старлінками. Це потрібно, аби з честю пройти цю кампанію», – сказав Олексій Литвинов.

Передбачено проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме 5-23 червня, додаткова – 11-24 липня. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Олександр Сидоренко зауважив, що відмінність цьогорічного НМТ від минулого року полягає в тому, що винесено три предмети замість чотирьох. Українська мова і математика є обов’язковими для всіх абітурієнтів, а третій предмет учасник обирає самостійно. До того ж Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення цього року не включати географію до предметів національного мультитесту.

На вибір пропонуються такі предмети: історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика.

«Після перших днів реєстрації на НМТ безальтернативним лідером за кількістю обраних тестувань є історія України. Ще однією відмінністю цьогоріч є тривалість тесту – на його проведення відводиться 180 хвилин замість 120. Передбачається, що розподіл часу на кожен предмет становитиме одну годину, але кожен учасник зможе самостійно розподілити час на тестуванні», – зауважив Олександр Сидоренко.

Щоб отримати мінімальну позитивну оцінку – 100 балів – потрібно буде набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.

Окрім цього, НМТ можна буде скласти за кордоном. Нині вже понад 20 країн підтвердили проведення основної сесії.

За додатковими питаннями можна звертатися за телефонами «гарячої лінії» Харківського РЦОЯО: 099 115 38 18, 063 682 82 10.



