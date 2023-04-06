06.04.2023 15:19 Дмитро Колонєй

Медики з'ясували, як домашні тварини впливають на здоров'я маленьких дітей

Дослідження було проведено японськими вченими.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Мedical Хpress, згідно з дослідженнями Хісао Окабе з Японського регіонального центру вивчення навколишнього середовища та дітей Фукусіми (Японія) та його колег, вплив домашніх собак, які перебували в приміщенні під час внутрішньоутробного розвитку та/або в ранньому дитинстві супроводжувався алергії на яйця, молоко та горіхи у малюків, а вплив кішок був пов'язаний зі зниженням ризику алергії на яйця, пшеницю та сою.

У деяких країнах з високим рівнем доходу більш ніж у кожної десятої дитини діагностують харчову алергію, і захворюваність на харчову алергію серед дітей продовжує зростати. Попередні дослідження показали потенційний зв'язок між впливом собак або сільськогосподарських тварин під час вагітності та раннього дитинства та зниженням харчової алергії.

У цьому дослідженні Окабе та його колеги використовували дані Японського дослідження навколишнього середовища та дітей (загальнонаціональне проспективне дослідження вікової когорти) для вивчення 66 215 дітей, для яких були доступні дані про контакт з різними домашніми тваринами та харчовими алергіями. Близько 22% контактували з домашніми тваринами в період внутрішньоутробного розвитку (найчастіше з домашніми собаками та кішками).

З'ясувалося наступне:

Серед дітей, які контактували з домашніми собаками та кішками, було значно менше випадків харчової алергії, хоча не було суттєвої різниці для дітей у домогосподарствах із вуличними собаками. Діти, які контактували з домашніми собаками, значно рідше відчували алергію на яйця, молоко та горіхи; Діти, які контактували з кішками, значно рідше страждали алергією на яйця, пшеницю та сою. У дітей, які контактували, на приклад, з хом'яками (0,9% від загальної вивченої групи), частота алергії на горіхи була значно вищою.

Дані, що використовуються тут, були надані самими собою (доповнені даними медичної документації, зібраними протягом першого триместру вагітності, при пологах і при місячному огляді), тому вони залежать від точного відкликання учасників. Крім того, це дослідження не може визначити, чи є зв'язок між впливом свійських тварин та виникненням харчової алергії причинною. Проте автори припускають, що ці результати можуть допомогти у майбутніх дослідженнях механізмів харчової алергії у дітей.



