22.08.2023 18:00

Створення комфортної обстановки: поради щодо облаштування будинку перед появою собаки

Перед появою чотирилапого в будинку важливо облаштувати житло таким чином, щоб створити комфортну та безпечну обстановку для нового члена сім'ї. Це допоможе тварині адаптуватися та почуватися затишно.

Якщо ви вирішили завести собаку, корисно ознайомитися з рекомендаціями щодо облаштування будинку.

Підготовка безпечного простору

Перед появою цуценя в будинку важливо забезпечити йому безпечний простір:

Розмістіть огорожі. Якщо ви маєте ділянку або сад, переконайтеся, що вони обгороджені, щоб запобігти виходу собаки на вулицю або в небезпечні зони. У будинку також можна використовувати огорожі, щоб обмежити доступ до певних областей, наприклад, у кухню або ванну кімнату. Заберіть небезпечні предмети - хімічні засоби, гострі або маленькі речі, які тварина може проковтнути та травмуватися. Сховайте дроти та небезпечні рослини, які можуть бути отруйними для собаки. Створіть затишний куточок. Надайте улюбленцеві особисте місце, де він зможе відпочивати та почуватися затишно. Можна заздалегідь відвідати зоомагазин та придбати м'яке та зручне ліжко або підстилку. Якщо дозволяє простір, можна поставити невелику будку або будиночок, де вихованець зможе сховатися.

Харчування та пиття

Здоровий раціон та відкритий доступ до води допоможе підтримувати здоров'я та добробут домашнього улюбленця. Декілька рекомендацій:

Використовуйте якісні миски, які легко миються та не містять шкідливих речовин. Переконайтеся, що об'єм посуду відповідає розміру та потребам собаки. Розмістіть миски з їжею та водою в місці, де вихованець легко зможе дістатися до них. Вони повинні бути в затишному місці, щоб тварина могла спокійно пити і їсти, не відволікаючись. Встановіть регулярний розклад годівлі. Розділіть раціон на кілька прийомів їжі протягом дня. Зверніться до ветеринару для визначення оптимального раціону. Переконайтеся, що харчування собаки відповідає її потребам та рекомендаціям ветеринара. Слідкуйте за розміром порцій і уникайте перегодівлі, щоб запобігти проблемам зі здоров'ям та надмірною вагою.

Завжди надавайте собаці доступ до свіжої та чистої води. Регулярно змінюйте воду в мисці та стежте, щоб вона була доступна цілодобово.

Іграшки та розваги

Ігри допомагають тваринам активно проводити час, розвиватися та почуватися щасливими. Як забезпечити дозвілля для домашнього улюбленця?

Розмістіть іграшки по всьому будинку. Розподіліть їх по різних зонах, щоб собака міг легко знайти їх. Забезпечте різноманітність іграшок – м'ячі, плюшеві іграшки, головоломки, звукові іграшки. Використовуйте інтерактивні іграшки, які стимулюють інтелектуальну активність. Наприклад, це можуть бути іграшки з можливістю сховати ласощі, іграшки-головоломки. Надайте вихованцю спеціальні іграшки для жування, які дозволять задовольнити природну потребу в жуванні та доглядати за зубами. Розміщуйте їх поряд зі спальним місцем або в тих місцях, де собака зазвичай відпочиває. Виділіть окремі зони в будинку для гри та розваг. Наприклад, це може бути спеціальний майданчик-килимок, де собака може грати і розслаблятися. Розмістіть там іграшки та предмети для активних ігор, такі як тунелі чи перепони.

Собакам подобається взаємодіяти із господарями. Залучайтеся до ігор з чотирилапим другом, використовуючи його улюблені іграшки.