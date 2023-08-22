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22.08.2023  17:35   Дмитро Колонєй

У Харкові продовжуєтся розшук молодого чоловіка, який зник на озері

У Харкові понад тиждень йде пошук 23-річного Даниїла Строїло.

Зник безвісті на озері у Харкові 23-річний молодий чоловік

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, 11 серпня 2023 року 23-річний молодий чоловік із сіро-зеленими очами, спортивної статури з коротким світлим волоссям Даниїл Строїло відправився з маленкою сумкою через плече та телефоном Самсунг на кар'єр "Дружба" у Харкові. Після того, як він вийшов на зв'язок о 22:00, він зник.

 

Особливі прикмети Даниїла:

  • родима пляма на плечі

шрами:

  • на обох скронях після віспи
  • на спині та пальцях лівої руки після операцій

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Черговий пошук на місцевості результатів не дав. 

Всіх, кто має іформацію щодо цієї події, прохають звертатися за телефонами 068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про розшук літньої жінка, яка зникла безвісті на Харківщині.

 

Источник:   ПЗ Мілена
 Тэги:  розшук, зник чоловік, харків
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