У Харкові продовжуєтся розшук молодого чоловіка, який зник на озері

У Харкові понад тиждень йде пошук 23-річного Даниїла Строїло.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, 11 серпня 2023 року 23-річний молодий чоловік із сіро-зеленими очами, спортивної статури з коротким світлим волоссям Даниїл Строїло відправився з маленкою сумкою через плече та телефоном Самсунг на кар'єр "Дружба" у Харкові. Після того, як він вийшов на зв'язок о 22:00, він зник.
Особливі прикмети Даниїла:
шрами:
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Черговий пошук на місцевості результатів не дав.
Всіх, кто має іформацію щодо цієї події, прохають звертатися за телефонами 068-777-0-112 або 102.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про розшук літньої жінка, яка зникла безвісті на Харківщині.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
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