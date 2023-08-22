22.08.2023 17:08 Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники ліквідують аварії після обстрілів ворога

Про особливості роботи ремонтників у воєнний час розповіли у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», з початку року ремонтні бригади Комплексу «Харківводопостачання» переклали 10 км технічно зношених ділянок водоводів.

За словами заступника директора з виробництва комплексу Миколи Завади, насамперед бригади ремонтують водоводи, які постраждали від обстрілів. Найбільше реконструкцій комунальники провели у Київському районі, зокрема, на Північній Салтівці, де з початку року замінили 2,8 км мереж. Також масштабні заміни водоводів провели у Новобаварському, Шевченківському та Салтівському районах.

У довоєнний час ремонтники підприємства перекладали понад 24 км водоводів. Нині ж їхні зусилля більше спрямовані на ліквідацію аварійних ситуацій, що виникають внаслідок обстрілів інфраструктури.

«На сьогодні трубопроводи Харкова зношені більш ніж на 60%. Але ситуація контрольована, і, незважаючи на труднощі, ми продовжуємо надавати всі послуги», - наголосив Микола Завада.