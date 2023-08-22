    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові комунальники ліквідують аварії після обстрілів ворога
22.08.2023  17:08   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники ліквідують аварії після обстрілів ворога

Про особливості роботи ремонтників у воєнний час розповіли у КП «Харківводоканал».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», з початку року ремонтні бригади Комплексу «Харківводопостачання» переклали 10 км технічно зношених ділянок водоводів.
 
За словами заступника директора з виробництва комплексу Миколи Завади, насамперед бригади ремонтують водоводи, які постраждали від обстрілів. Найбільше реконструкцій комунальники провели у Київському районі, зокрема, на Північній Салтівці, де з початку року замінили 2,8 км мереж. Також масштабні заміни водоводів провели у Новобаварському, Шевченківському та Салтівському районах.
 
У довоєнний час ремонтники підприємства перекладали понад 24 км водоводів. Нині ж їхні зусилля більше спрямовані на ліквідацію аварійних ситуацій, що виникають внаслідок обстрілів інфраструктури.
 
«На сьогодні трубопроводи Харкова зношені більш ніж на 60%. Але ситуація контрольована, і, незважаючи на труднощі, ми продовжуємо надавати всі послуги», - наголосив Микола Завада.
 
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, труби, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 ЖКГ Комунальники впорядковували берега водойми у Харкові 19.08 Дороги та транспорт Дорожники провели ремонт покриття вулиць та відновили розмітку у центрі Харкова 18.08 Дороги та транспорт Комунальники Харкова відновили більше десятка світлофорів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 