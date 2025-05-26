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26.05.2025  20:05   Дмитро Колонєй

Комунальники проводять реконструкції мереж практично без відключень води у мешканців Харкова

Де наразі працюють фахівці підприємства розповіли у комплексу «Харківводопостачання».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади комунального підприємства 
 
  • вже переклали майже 4,5 км трубопроводів холодного водопостачання;
  • проводять в Київському, Шевченківському, Індустріальному, Холодногірському та Немишлянському районах  планові заміни технічно зношених водоводів, які заощаджують кошти підприємства на вимушені аварійні ремонти, а також мінімізують відключення споживачів від послуг і значно покращують якість води;
  • планують замінити 11 км зовнішніх водопровідних магістралей в усіх районах у рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період.
 
Навіть значні перекладання та реконструкції комунальники проводять без відключень або з мінімальним періодом відсутності води в харків'ян.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, де та коли у Харкові не буде газу та світла.
 
Тэги:  ремонт, труби, харків, вода
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