26.05.2025 20:05 Дмитро Колонєй
Комунальники проводять реконструкції мереж практично без відключень води у мешканців Харкова
Де наразі працюють фахівці підприємства розповіли у комплексу «Харківводопостачання».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, бригади комунального підприємства
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вже переклали майже 4,5 км трубопроводів холодного водопостачання;
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проводять в Київському, Шевченківському, Індустріальному, Холодногірському та Немишлянському районах планові заміни технічно зношених водоводів, які заощаджують кошти підприємства на вимушені аварійні ремонти, а також мінімізують відключення споживачів від послуг і значно покращують якість води;
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планують замінити 11 км зовнішніх водопровідних магістралей в усіх районах у рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період.
Навіть значні перекладання та реконструкції комунальники проводять без відключень або з мінімальним періодом відсутності води в харків'ян.
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