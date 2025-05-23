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23.05.2025  11:30   

Частина Слобідського району тимчасово буде без світла

Фахівці проведуть роботи 1 червня, у зв'язку з чим електропостачання деяких будинків не буде.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
У зв`язку з невідкладними роботами у неділю, 1 червня, з 8.00 до 18.00 будуть знеструмлені частина споживачів у Слобідському районі Харкова, а саме:
 
  • вул. Ковтуна: б. 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 40А; 
  • вул. Мухачова: б. 3, 16, 18, 20, 22, 24;
  • вул. Тепловозна: б. 2, 3, 4, 5А, 6;
  • вул. Морозова: б. 1, 3, 5;
  • вул. Дизельна: б. 1, 1А, 2, 16;
  • вул. Черноморська: б. 1, 2, 3, 5.

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Тэги:  жкг, харків
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