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24.05.2025  15:20   Віталій Хіневич

Рятувальники евакуювали з правобережжя Куп’янщини 6 цивільних людей

24 травня рятувальники ДСНС проводили заходи з евакуації мешканців населених пунктів Куп'янщини, які інтенсивно обстрілює ворог.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Через це наразі перебувати на правому березі річки Оскіл вкрай небезпечно. Аби допомогти людям безпечно виїхати, рятувальники застосували броньований автомобіль, яким вони вивезли з правого берега м. Куп'янськ та прифронтового села Нечволодівка Кіндрашівської громади 6 цивільних людей.
 
 
«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!
 
 
На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону: 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ДСНС показали кадри ліквідації наслідків обстрілу Куп'янського району.
 
Тэги:  події, харків
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