24.05.2025 13:15 Віталій Хіневич

У Харківській області п’яний водій намагався відкупитися від поліцейських

В травні правоохоронці зупинили 60-річного мешканця Валківської громади, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час складання адміністративного протоколу за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності.

Правоохоронці попередили водія про кримінальну відповідальність за спробу підкупу службової особи, однак чоловік продовжував наполягати на «вирішенні питання на місці».

За процесуального керівництва Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури слідчі відділення поліції № 1 повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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