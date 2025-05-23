23.05.2025 12:05 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік вбив дружину

Ввечері 21 травня в місті Златопіль сусід виявив тіло 43-річної жінки у квартирі та повідомив поліцію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зі слів заявника, загибла проживала зі своїм чоловіком та він чув конфлікт у квартирі сусідів.

Зловмисником виявився 57-річний співмешканець. Під час спільного вживання алкоголю між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік схопив кухонний ніж та вдарив дружину двічі в шию. Після вбивства чоловік намагався приховати свою причетність, запевняючи сусіда, що дружина кудись пішла.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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