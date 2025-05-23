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23.05.2025  12:05   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік вбив дружину

Ввечері 21 травня в місті Златопіль сусід виявив тіло 43-річної жінки у квартирі та повідомив поліцію.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зі слів заявника, загибла проживала зі своїм чоловіком та він чув конфлікт у квартирі сусідів.
 
Зловмисником виявився 57-річний співмешканець. Під час спільного вживання алкоголю між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік схопив кухонний ніж та вдарив дружину двічі в шию.  Після вбивства чоловік намагався приховати свою причетність, запевняючи сусіда, що дружина кудись пішла.
 
За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 
 
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.
 
Тэги:  події, харків
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